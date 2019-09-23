Роскомнадзор создаст список распространителей фейковых новостей

Госдума России в марте 2019 года приняла поправки в законодательство по противодействию распространению фейковых новостей.

СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Роскомнадзор создаст список авторов фейковых новостей, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя ведомства Александра Жарова.

Роскомнадзор намерен опубликовать на своем сайте перечень изданий, которые распространяют фейковую информацию. По словам Жарова, это необходимо, "чтобы средства массовой информации понимали, что имеют дело с лжецами".

Глава ведомства уточнил, что с момента вступления в силу закона о наказании за распространение фейковых новостей в интернете поступило десять требований Генеральной прокуратуры в отношении 47 страниц сайтов, содержащих недостоверную информацию, еще было выявлено 128 "зеркал" с аналогичными сообщениями.

Так, информацию с них удаляют в течение одного-трех часов, однако специалисты ведомства будут стремиться сокращать это время.

В России в марте 2019 года Госдума приняла поправки в законодательство по противодействию распространению фейковых новостей. За первую публикацию фейка гражданам грозит штраф до 100 тысяч рублей, юридическим лицам — до 500 тысяч рублей. Повторное нарушение грозит штрафом до одного миллиона рублей.

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