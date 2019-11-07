Без "шума и пыли": спецслужбы Турции задержали родственников аль-Багдади

Ранее президент Эрдоган заявил, что американским спецслужбам удалось задержать жену, сестру и зятя главаря ИГИЛ аль-Багдади, которого "ликвидировали" американцы.

СУХУМ, 7 ноя — Sputnik. Глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган проинформировал о том, что силы безопасности Турции задержали более десяти родственников лидера запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

"Близкое окружение аль-Багдади взяло на прицел нашу страну. Последними в сирийском Аазазе поймали мужа его сестры и их ребенка, отправили их в миграционные лагеря. Посмотрим, какое решение примет наше Министерство юстиции. Число задержанных Турцией родственников аль-Багдади уже двузначное", — рассказал глава государства журналистам.

Как добавил турецкий лидер, спецслужбы государства также задержали ребенка аль-Багдади. Его родство с ликвидированным террористом доказано с помощью анализа ДНК.

Ликвидация

Об устранении аль-Багдади 27 октября объявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать".

Позже официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сказал, что у Москвы нет достоверной информации об "очередном" уничтожении террориста.

Настоящее имя аль-Багдади — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри. В 2014 году он провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.

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