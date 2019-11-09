Путин: Россия может стать лидером в области искусственного интеллекта

Владимир Путин отметил, что России необходимо увеличить подготовку программистов, математиков, компьютерных лингвистов, которые смогут использовать потенциал искусственного интеллекта.

СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия способна стать одним из глобальных лидеров в области искусственного интеллекта, пишет РИА Новости.

"Самый строгий спрос с наших ведомств, корпораций, компаний с госучастием. Важнейшим критерием их эффективности считаю способность обеспечить, укреплять технологическую состоятельность страны. Вес, значимость предстоящей работы исключительно велики. Мы должны, я убежден, способны стать одним из глобальных лидеров в сфере искусственного интеллекта", - сказал Путин в субботу на конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey.

По словам президента, это вопрос будущего страны, ее места в мире.

Глава государства сравнил современные разработки в области искусственного интеллекта с Великими географическими открытиями и выходом в космос - это шаг в неизведанное.

Выступая в субботу на конференции по искусственному интеллекту в Москве, он отметил, что сама по себе система искусственного интеллекта представляет собой вершину передовых технологий. По словам президента, ИИ аккумулирует в себе прорывные достижения естественных и гуманитарных наук от математики и физики до психологии и лингвистики.

Технологии искусственного интеллекта помогут избавиться от неповоротливости бюрократической машины, считает Путин, призывая нацелить возможности ИИ на решение вопросов конкретного человека, а в конечном итоге изменить весь облик системы государственного управления.

При этом, Путин предложил подумать над формированием свода этических правил взаимодействия искусственного интеллекта и человека.

"Грань очень тонкая, нужно найти этот баланс между раскрытием максимально информации и правами людей на защиту этой информации там, где они считают, что эта защита должна быть обеспечена", - отметил Путин.

Международный форум AI Journey проходит 8-9 ноября в Москве. Его участники обсудят, в том числе, реализацию Национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта, утвержденную президентом России.

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