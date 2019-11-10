Новые подходы для лечения гепатита В разработаны в России

По оценкам Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), в мире ежегодно от хронического гепатита В погибает более одного миллиона человек.

СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. Роспотребнадзор разработал новые подходы в лечении хронического гепатита В на основе геномного редактирования, это позволит полностью вылечить болезнь, при этом не оказывая воздействия на геном человека. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал новые подходы для полного излечения хронического гепатита В на основе геномного редактирования, которое обеспечивает исчезновение до 99% вирусных частиц, но при этом не действует на геном человека", — заявила главный государственный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора, Анна Попова.

Отмечается, что в практике здравоохранения используются различные наборы реагентов, которые определяют генетическую предрасположенность к ишемическому инсульту, сердечно-сосудистым заболеваниям, тромбофилии, наследственному гемохроматозу, наследственным онкологическим синдромам, аутоиммунным и другим заболеваниям.

"Институтом Роспотребнадзора впервые в РФ были разработаны и внедрены в практику здравоохранения отечественные наборы реагентов, предназначенные для определения мутаций устойчивости вируса гепатита В к противовирусной терапии... и определения устойчивости ВИЧ к противовирусной терапии, связанной с мутациями в генах протеазы, обратной транскрипции и интегразы, а также определения тропизма ВИЧ", - добавила Попова.

Одним из ведущих научных направлений работы ФБУН "Центрального НИИ Эпидемиологии" Роспотребнадзора является создание и внедрение в производство инновационных тест-систем для диагностики инфекционных и неинфекционных заболеваний человека. Сегодня институт уже зарегистрировал и внедрил в практику 190 наборов реагентов, более 260 наборов реагентов зарегистрированы на территории ЕС.

Что такое гепатит В

Острый гепатит B характеризуется симптомами острого поражения печени и интоксикации (с желтухой или без). Хронический гепатит B- длительное воспалительное поражение печени, которое может переходить в более тяжелое заболевание - цирроз и первичный рак печени. Диффузное воспаление печени, продолжающееся более 6 месяцев, – хронический гепатит В.

Вирус гепатита В передается от человека человеку через биологические жидкости. Гепатит В не распространяется через пищу или воду, столовые принадлежности, во время объятий, поцелуев, через рукопожатие, при кашле, чихании или укусах насекомых.

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