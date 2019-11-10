Сочинский аэропорт поменяет тарифы на парковку

Новая система оплаты вступает в силу с понедельника, 11 ноября. За первых девять месяцев 2019 года аэропорт Сочи обслужил четыре миллиона 754 тысяч 163 пассажира.

СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. Изменения тарифов на парковку связаны с повторным въездом на привокзальную площадь международного аэропорта Сочи, об этом сообщают Вести Сочи со ссылкой на администрацию организации.

При повторном въезде на территорию стоянки теперь будет начисляться оплата с первой минуты и составит 250 рублей при стоянке до одного часа.

При первом въезде первые 15 минут по-прежнему бесплатно.

Первый въезд на территорию также составит 200 рублей за каждый полный и неполный час, сутки - 1000 рублей.

Международный аэропорт Сочи с января по сентябрь обслужил четыре миллиона 754 тысяч 163 пассажира.

Этим летом стало известно о планах по восстановлению сухумского аэропорта.

Работа по реанимированию сухумского аэропорта началась в 2018 году с привлечением российского инвестора. Предполагается, что аэропорт после открытия сможет принимать от трех до пяти тысяч пассажиров в сутки и использоваться для авиационных грузоперевозок.

Восстановление Сухумского аэропорта будет проводиться за счет частных инвесторов, без государственного участия. Инвесторы отмечают, что на восстановление воздушной гавани может понадобиться до двух лет.

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