Массовое отравление в Карснодарском крае: в больницу попал 51 ребенок

СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. Учащиеся пяти школ города Кропоткина Краснодарского края массово отравились и госпитализированы в больницы, об этом сообщает региональный Минздрав.
Как отметили в ведомстве, в субботу из копроткинских школ № 11, 7, 44, 45, 17 были госпитализированы 28 учеников. По данным на 13 часов воскресенья, госпитализирован уже 51 ребенок.
По сообщениям медиков, их жизни ничего не угрожает, состояние всех детей удовлетворительное и средней тяжести.
Уточняется, что в больнице оказались дети разного возраста. Всем пациентам оказывается медицинская помощь в полном объеме.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления учеников по признакам преступления "Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Проводятся следственные действия, направленные на установление причин инцидента.
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