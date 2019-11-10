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Массовое отравление в Карснодарском крае: в больницу попал 51 ребенок

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Sputnik Абхазия

Все дети госпитализированы с признаками кишечной инфекции, точная причина отравления пока не установлена.

СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. Учащиеся пяти школ города Кропоткина Краснодарского края массово отравились и госпитализированы в больницы, об этом сообщает региональный Минздрав.

Как отметили в ведомстве, в субботу из копроткинских школ № 11, 7, 44, 45, 17 были госпитализированы 28 учеников. По данным на 13 часов воскресенья, госпитализирован уже 51 ребенок.

По сообщениям медиков, их жизни ничего не угрожает, состояние всех детей удовлетворительное и средней тяжести.

Уточняется, что в больнице оказались дети разного возраста. Всем пациентам оказывается медицинская помощь в полном объеме.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления учеников по признакам преступления "Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Проводятся следственные действия, направленные на установление причин инцидента.

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