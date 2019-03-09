Не навредить: к чему может привести самолечение антибиотиками

Насколько вредно заниматься самолечением, и к чем это может привести, читайте в материале Sputnik.

СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Зачастую люди, жалея время на посещение врача или не видя в этом необходимости, предпочитают лечиться сами. К тому же сейчас это сделать несложно - вбил в поисковике симптомы, "нашел" свою болезнь и назначил сам себе антибиотик, чтобы уж наверняка.

© Sputnik / Виталий Белоусов Токсичность воздуха, рак, грипп и еще 7 глобальных угроз 2019 года по версии ВОЗ

Антибиотики бывают разные

Врачи подчеркивают, что у каждого антибиотика свой спектр действия.

Один препарат предназначен для борьбы с различными кокками - стрептококк, менингококк, гонококк, пневмококк, но абсолютно бессилен перед кишечной или дизентерийной палочкой, сальмонеллой. Другой антибиотик, напротив, легко справится с палочкой, но не действует на кокки.

Есть антибиотики широкого спектра действия, которые воздействуют и на первое, и на второе. Они весьма эффективны, когда нельзя точно узнать, что стало причиной болезни. Но такой антибиотик и более агрессивен по отношению даже к полезным бактериям.

Когда назначают антибиотики

Специалисты напоминают, что антибиотики убивают или блокируют только бактерии. При этом они совершенно бесполезны для лечения инфекций, вызванных вирусами. Поэтому лечить ими, к примеру, обычную простуду или грипп бессмысленно.

© Fotolia / Angellodeco Медики смогут распознать любую инфекцию по капле крови или слюны

Антибиотики назначаются в случаях тяжелого и среднетяжелого течения болезни, при легком течении — по необходимости. При этом врач каждый раз индивидуально выписывает лекарство, принимая во внимание многие факторы, как связанные с организмом человека, так и особенностью инфекции.

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Например, в случае диагностирования легкой стрептококковой инфекции у молодых людей, чтобы избежать осложнений ревматизмом и гломерулонефритом, врач назначает антибиотик.

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К чему может привести самоназначение антибиотиков

Врачи предупреждают, что при лихорадке, вызванной вирусной инфекцией, антибиотики как минимум бесполезны, а возможно, и вредны. Осложнившая течение вирусной инфекции вторичная микробная инфекция уже будет нечувствительна к этой группе антибиотиков.

Нельзя подбирать лекарства, описывая симптомы своего недуга фармацевту, по мнению врачей, это первый шаг к осложнениям. Необходимо понимать, вирусная или бактериальная инфекция поразила организм, или же другое заболевание, а установить это может только врач.

В списке последствий самолечения специалисты перечисляют лекарственную интоксикацию, дисбактериоз вплоть до смертельных микозов и псевдомембранозного колита. Кроме того, нарушая обмен веществ в печени, антибиотики нейтрализуют действие других лекарств и меняют их концентрацию в организме, уточняют врачи, а это уже нарушения сердечного ритма, тромбозы, кровотечения.

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Эксперты признают, что современные антибиотики лучше переносятся и дают меньше осложнений, чем антибиотики первых поколений, однако настаивают, что назначение этих препаратов - прерогатива докторов.