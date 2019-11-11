Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым: кому выгодна смерть создателя "Белых касок"

Один из основателей организации "Белые каски" Ле Мезюрье был бывшим офицером британской разведки Ми-6 и неоднократно "засветился" во многих конфликтах по всему миру.

СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. В Стамбуле было найдено тело бывшего британского военного Джеймса Ле Мезюрье, который является одним из основателей неправительственной организации Сирии "Белые каски", сообщает агентство РИА Новости. Уточняется, что Мезюрье был основателем фонда Mayday Rescue, который занимается оснащением и подготовкой добровольцев для работы в зонах конфликтов, нестабильности и стихийных бедствий.

По данным турецких СМИ, труп Мезюрье обнаружили соседи в саду дома, где он проживал. На место происшествия приехала полиция, которая установила личность умершего. Полиция считает, что Ле Мезюрье мог упасть с балкона. У него был сильный стресс, и он мог находиться под воздействием снотворного в момент смерти.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов высказывает предположение о том, что Джеймс Ле Мезюрье мог стать неугоден силам, контролирующим организацию, либо исламистским группировкам.

"Белые каски" - это организация, которая была создана при участии в основном спецслужб Британии, поддерживалась радикальными суннитскими группировками в Сирии и действовала на территории этих группировок, причем зачастую члены "Белых касок" являлись членами террористических исламистских группировок. Это доказано", - сказал РИА Новости Долгов.

Он напомнил, что МИД России издал книгу, в которой подробно описываются свидетельские показания сирийцев, которые и были участниками "Белых касок", и жертвами организации, "так как "Белые каски" совершали военные преступления на территории Сирии, подконтрольной боевикам".

"Сейчас, когда большая часть территории освобождена сирийской правительственной армией и часть "Белых касок" находится в районе Идлиба, который контролируется в том числе вооруженными исламистскими группировками, встает вопрос об ответственности "Белых касок" за те или иные неправомерные действия на территории Сирии", - считает Долгов.

Кроме того, по мнению востоковеда, существует борьба за власть различных лидеров "Белых касок", а также действия западных спецслужб, которые имеют контакты с организацией.

Эти факторы приводят к таким инцидентам, как гибель одного из руководителей, который мог стать неугодным для тех сил, которые контролируют "Белые каски", либо это борьба амбиций внутри организации, либо его устранили радикальные исламистские группировки, которым он также стал неугоден. То есть здесь есть ряд возможных причин", - считает востоковед.

Долгов подчеркнул, что "Белые каски" являются инструментом, который использовался и вооруженными исламистскими группировками, и спецслужбами Запада в борьбе против сирийского руководства.

Что известно про организацию

Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и, в частности, возлагали на них ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.

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