На Северном Кавказе в 2019 году предотвратили 15 терактов

Начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД России генерал-майор полиции Олег Ильиных ранее заявил, что оперативникам ФСБ и МВД удалось выявить в 2019 году законспирированные ячейки террористов в 17 регионах страны.

СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Национального антитеррористический комитет России (НАК) проинформировал о том, что с начала 2019 года на Северном Кавказе предотвращено 15 актов терроризма и ликвидированы 30 ячеек террористов, передает РИА Новости.

Во вторник 8 октября в Пятигорске под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, где было подчеркнуто, что применяемые меры "позволили существенно снизить число преступлений террористической направленности на территории Северо-Кавказского федерального округа".

Отмечается, что если "в 2017 году было совершено 15 таких преступлений, в 2018 – шесть, то с начала текущего года – два".

"Открывая заседание Комитета, Бортников сообщил о предотвращении в текущем году 15 преступлений террористической направленности и ликвидации 30 террористических ячеек, участники которых готовились к совершению преступлений в местах массового пребывания людей, на объектах религиозных организаций, а также намеревались совершить нападения на сотрудников правоохранительных органов", - сказано в сообщении.

В мероприятии приняли участие члены НАК, полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе, председатели ряда антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации, руководители заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, представители правоохранительных органов и специальных служб.

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