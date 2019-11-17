Учебно-боевой самолет Як-130 впервые представят в Дубае

Работы над Як-130 начались в ОКБ имени Яковлева в первой половине 1990-х годов. Самолет создавался как более экономичная и функциональная альтернатива чехословацкому L-39 "Альбатрос" в рамках конкурса российского Минобороны.

СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. С 17 по 21 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратов в городе Дубае пройдет очередной авиасалон "Dubai Airshow 2019". Накануне стало известно, что в нем впервые примет участие учебно-боевой самолет Як-130 производства Иркутского авиазавода, об этом сообщает пресс-центр завода, где он разработан.

В программе - показ высоких маневренных возможностей самолета. Во время полета им будут управлять летчик-испытатель Василий Севастьянов и штурман-испытатель Михаил Кудряшов. Первую тренировку в небе ОАЭ экипаж провел 14 ноября 2019 года.

В выставке авиационно-космической техники продемонстрируют такие российские новинки, как радиолокационная станция "Сула", версия истребителя Су-57, а также ударный вертолет Ми-28НЭ и гражданский транспортный вертолет Ми-171Ш.

Учебно-боевой самолет нового поколения Як-130 разработан ОАО "ОКБ им. А.С. Яковлева" и серийно выпускается на Иркутском авиационном заводе.

На этом самолете курсанты могут учиться выполнять такие сложные элементы, как "сваливание" и "штопор". При этом Як-130 отличается лояльностью к ошибкам новичков — машина сохраняет устойчивость и управляемость, необходимую для обеспечения безопасности полёта.

Как утверждает производитель, будущие лётчики могут проходить на Як-130 все этапы обучения: начальный, основной и повышенный. Отмечается, что стоимость одного лётного часа УБС при решении сопоставимых задач в несколько раз ниже, чем у современных аналогов в истребительной авиации — МиГ-29УБ и Су-27УБ.

Помимо ВКС РФ, Як-130 эксплуатируют Военно-воздушные силы Белоруссии, Бангладеш, Мьянмы и Лаоса. В 2011 году 16 самолетов Як-130 были поставлены Алжиру. По данным "Рособоронэкспорта", отечественный учебно-боевой самолет "пользуется большой популярностью за рубежом".

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