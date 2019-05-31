Спецдокладчик ООН: Ассанж подвергается психологическим пыткам

Спецдокладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер сообщил, что власти Великобритании подвергают психологическим пыткам основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.

СУХУМ, 31 мая — Sputnik. У основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа наблюдаются все симптомы длительного страдания от психологической пытки, заявил спецдокладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер.

В интервью Times он указал на стресс, хроническую тревожность и ярко выраженную психологическую травму у Ассанжа и заявил, что все это - следствие пыток британских властей.

"Исчерпывающие свидетельства видны невооруженным глазом. Ассанжа на протяжении нескольких лет сознательно подвергали жестоким, бесчеловечным и унижающим формам обращения, накапливающийся эффект которых может быть приравнен к психологической пытке", — цитирует издание слова эксперта, посетившего Ассанжа в тюрьме.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что власти Великобритании подвергают основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа психологическим пыткам.

"А вот это сильно. Борцы за свободу и права человека что творят-то. Ждем официальных объяснений Королевства", - написала Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее Ассанжа в связи с состоянием здоровья переместили в медицинское отделение тюрьмы Белмарш.

Дело Ассанжа

Ассанж стал известен благодаря публикациям, разоблачающим действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке, в частности убийства мирных граждан. Кроме того, он опубликовал материалы об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.

В 2010 году в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Ассанж отрицал эти обвинения. С 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по ордеру, выданному в 2012 году за его неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и США.

Арест Ассанжа заставил солиста Pink Floyd "стыдиться быть англичанином">>

Первого мая его приговорили к 11,5 месяца тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. На прошлой неделе власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. Теперь ему грозит до 175 лет лишения свободы. Суду предстоит принять решение по вопросу об экстрадиции журналиста в США.