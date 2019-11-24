Структурирование проекта новой дороги "Джубга-Сочи" может начаться в декабре

В июле глава "Автодора" России Вячеслав Петушенко заявлял, что сроки строительства новой автодороги в Краснодарском крае будут известны в январе 2020 года.

СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Минтранс России может приступить к структурированию проекта новой дороги из Джубги в Сочи в декабре, обсуждение подходов к проекту может начать в первом квартале 2020 года, пишет Прайм со ссылкой на главу ведомства Евгения Дитрих.

По словам министра, новая трасса Джубга-Сочи - это "следствие потребности граждан в нормальном передвижении, региона, в целом страны, потому что Черноморское побережье - это основное место отдыха россиян". Он также отметил, что Краснодарский край, и крымское побережье должны быть обеспечены особым транспортным сообщением.

"Минтранс сможет упаковать его (проект - ред.), с моей точки зрения, ... первые наметки, скажем, по каким-то подходам, мы, скорее всего, сможем увидеть в декабре, а обсуждение этих подходов можем начать в первом квартале будущего года", - добавил Дитрих.

Министр напомнил, как в октябре 2018 года из-за схода селей ряд районов Сочи оказался отрезанным от "большой земли" в части железнодорожного и автомобильного сообщения.

Решение этой проблемы руководство Минтранса видит в создании конкурирующих маршрутов и отдельных участков автодороги, которая могла бы стать дублирующим направлением вокруг самых загруженных мест по трассе "Джубга-Сочи", в частности обход Туапсе - одного из самых загруженных участков.

"Конечно, дорога требует того, чтобы были сделаны дублирующие направления. То же можно сказать и о железной дороге - частое движение поездов по побережью не дает ни нормально развиваться курорту, ни нормально жить тем, кто там сейчас проживает", - резюмировал Дитрих.

Существующая дорога от Джубги до Сочи сильно перегружена, пробки растягиваются на километры. Тем не менее, Минтранс РФ считал строительство новой четырехполосной трассы длиной 119 километров нецелесообразным: слишком высока цена – 1,6 триллиона рублей, а проект технически сложный. По словам главы "Автодора" Вячеслава Петушенко, сейчас стоит задача обеспечить максимально быстрый проезд к Черному морю, к Сочи. Для этого необходимо создать дорогу, которая, например, позволит преодолевать участок от Джубги до Сочи не за пять-восемь часов, а за полтора часа.

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