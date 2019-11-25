Джулиан Ассанж может умереть в тюрьме, заявили врачи

В конце мая власти США заявили, что Ассанжу предъявлены новые обвинения в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США ему грозит многолетнее тюремное заключение.

СУХУМ, 25 ноя – Sputnik. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может скончаться в тюрьме, если ему не будет оказана срочная медицинская помощь.

Такое предупреждение содержится в открытом письме на имя главы британского МВД Прити Патела, которое подписали более 60 врачей, сообщает РИА Новости.

По их прогнозу, способность Джулиана Ассанжа предстать перед судом в феврале 2020 года с медицинской точки зрения и на основе имеющейся информации вызывает у медиков "серьезную обеспокоенность".

Врачи из Британии, ряда стран Европы, Австралии и Шри-Ланки подчеркивают: Ассанж нуждается в переводе в медицинский центр для неотложной оценки его физического и психологического состояния квалифицированными специалистами.

Если такая помощь ему не будет оказана, то, отмечают медики, у них "есть серьезные основания полагать, что Джулиан Ассанж может умереть в тюрьме".

Ранее отец основателя WikiLeaks — 80-летний австралиец Джон Шиптон заявил, что опасается экстрадиции сына в США, где ему грозит длительный тюремный срок.

Он уверен, что в этом случае его сын умрет в тюрьме, передает РИА Новости.

"Я старый человек, и не могу перепрыгнуть тюремные стены, чтобы вытащить его. Но я буду делать все, что могу. Я не могу просто сидеть сложа руки и смотреть на то, что происходит", - сказал Шиптон.

Он также осудил британские власти, которые годами отказывались отвечать, будет ли экстрадиция в США, а сейчас без причины удерживают Ассанжа в тюрьме строгого режима.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну.

Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.

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