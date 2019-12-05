Медведев назвал свое самое сложное решение

СУУХМ, 5 дек - Sputnik. Председатель правительства России Дмитрий Медведев рассказал, что решение ответить на агрессию со стороны Грузии в августе 2008 года было одним из самых сложных, которые он принимал.

"Самые сложные решения - те, которые создают очень серьезные проблемы для страны и могут создать проблемы для людей. Когда-то мне пришлось принять решение об ответных действиях на агрессию со стороны Грузии. Я был еще совсем молодым руководителем государства. Это было очень сложно, поскольку буквально через два месяца после вступления в должность мне пришлось принять вот такое решение", - сказал Медведев.

Премьер-министр добавил, что последующие события показали, что это решение было неизбежным и единственным.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

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