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Готовивших теракты боевиков ИГ* арестовали в Москве

© Foto / ФСБ РФ
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20191213/1029013455/Gotovivshikh-terakty-boevikov-IG-arestovali-v-Moskve.html

Возбуждено уголовное дело, фигуранты дела арестованы, ведутся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

СУХУМ, 13 дек - Sputnik. В Москве арестовали пять боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"*, планировавших теракты, сообщает в пятницу ФСБ.

"ФСБ России совместно с МВД России в Москве пресечена деятельность членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство"*… в которую входили два гражданина РФ и три уроженца стран Центральной Азии, намеревавшихся совершить диверсионно-террористические акты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при обыске у подозреваемых были изъяты средства связи с инструкциями от эмиссаров ИГ*. Кроме того, был обнаружен схрон, из которого изъяты автомат Калашникова, пистолет Макарова, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.

По сообщениям ФСБ, с начала года разоблачили в России 78 ячеек международных террористов и пресекли все попытки терактов.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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