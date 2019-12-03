Идеологи насилия: ФСБ задержала двух главарей "Хизб ут-Тахрир"*

Спецоперации прошли одновременно в Москве и Челябинске. Фигуранты дела — граждане России и уроженцы Центральной Азии.

СУХУМ, 3 дек – Sputnik. ФСБ совместно с МВД России на территории Москвы и Челябинска задержала нескольких членов террористической организации, сообщает РИА Новости.

Задержаны два главаря и семеро активных членов международной террористической организации. Среди них есть как граждане России, так и других стран.

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что по указанию зарубежных эмиссаров международной террористической организации задержанные проводили целенаправленную работу по распространению на территории России идеологии террористической организации, нацеленной на свержение насильственным путем действующей власти", — уточнили в ФСБ.

Как считают правоохранители, группа организовывала конспиративные собрания. На них они вербовали новых членов в свою организацию. В основном они предлагали присоединиться к террористической организации мусульманам — как местным, так и трудовым мигрантам.

В квартирах, где жили задержанные, силовики нашли доказательства их деятельности. Обнаружены пропагандистские брошюры, средства связи, найдены и изъяты электронные носители информации. В отношении задержанных уже возбуждены уголовные дела.

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