КНДР заявила о важном испытании на полигоне Сохэ

Точной информации о том, что именно испытали в КНДР, нет. Новость об испытаниях появилась на фоне растущих слухов о том, что Пхеньян готов к серьезной провокации из-за затянувшихся переговоров с США по ядерной проблеме.

СУХУМ, 14 дек – Sputnik. Северная Корея заявила, что провела очередное испытание на ракетном полигоне Сохэ, назвав целью испытаний укрепление "надежного потенциала стратегического ядерного сдерживания", пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.

Отмечается, что испытание состоялось 13 декабря, его продолжительность составила семь минут.

"Наши ученые оборонных наук удостоились огромной чести получить горячие поздравления от Центрального комитета партии. Результаты в оборонном деле, которых мы достигаем один за другим в последнее время, будут применены, чтобы поднять на еще один уровень надежный потенциал стратегического ядерного сдерживания КНДР", – сказано в заявлении, которое распространило Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

Неделю назад Академия оборонных наук КНДР сообщила о другом успешном испытании на космодроме Сохэ, которое в ближайшем будущем может значительно повлиять на изменение стратегического положения страны.

Эксперты предполагают, что КНДР могла тестировать твердотопливный двигатель для межконтинентальных баллистических ракет.

КНДР и ядерный вопрос

Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие спровоцировало введение санкций со стороны Совбеза ООН. Однако после серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Пхеньян заявил, что достиг цели и готов к денуклеаризации, под которой подразумевает вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий безопасности.

После этого состоялись два саммита США — КНДР, на которых стороны договорились двигаться к денуклеаризации и нормализации отношений. Но в последнее время этот диалог застопорился. Вашингтон требует от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, а КНДР отмечает, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.

После того как встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Ханое закончилась провалом, Пхеньян взял на себя обязательство не проводить ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет, однако ничего не обещал касательно испытаний двигателей, запуска спутников или баллистических ракет средней и малой дальности.

В последние месяцы КНДР все чаще напоминает, что в конце года истекает срок, за который Вашингтон должен представить Пхеньяну новые предложения по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Как заявил северокорейский МИД, КНДР сделала уже достаточно шагов навстречу США, и если Вашингтон не предпримет ничего в ответ, то получит соответствующий "подарок на Рождество".

Тем не менее американский лидер Дональд Трамп намерен встретиться с Ким Чен Ыном до конца 2019 года.

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