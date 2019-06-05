Экономика, КНДР и дружба: о чем говорили Путин и Си Цзиньпин

СУХУМ, 5 июн — Sputnik. Лидеры России и Китая обсудили международные проблемы, вопросы безопасности и экономику, сообщает РИА Новости.
Расчеты в нацвалютах
По итогам встречи Путин рассказал журналистам, что Россия и Китай будут развивать расчеты в национальных валютах.
"Только что заключены межправсоглашения, нацеленные на дальнейшее расширение использования рублей и юаней в двусторонней торговле, а также на обеспечение бесперебойности банковского обслуживания сделок в условиях нестабильности на глобальных рынках", - сказал Владимир Путин.
Совпадение позиций
Российский лидер также отметил совпадение позиций Москвы и Пекина по урегулированию на Корейском полуострове.
"Альтернативы мирному политико-дипломатическому разрешению проблемы региона, включая ядерную, нет и быть не может",- отметил Путин.
Помимо этого, он обратил внимание на то, что Россия и Китай выступают за стабилизацию обстановки в Венесуэле, а также будут продолжать сотрудничество в Сирии.
По словам главы государства, Москва и Пекин не приемлют разрушения действующей системы соглашений по контролю над вооружениями, разоружением и нераспространением.
Развитие экономических связей
Путин также сообщил, что обсуждается возможность создания российско-китайского сельскохозяйственного холдинга в Приморье. Объем инвестиций может составить десять миллиардов рублей.
Говоря о развитии туризма, российский лидер отметил большое количество гостей из Китая в Москве.
"В прошлом году Китай посетили порядка 2,2 миллиона россиян, в свою очередь в нашей стране побывали более 1,7 миллиона граждан КНР. Вот сейчас только что рассказывал нашему другу, председателю Си Цзиньпину, он переезжал из одного здания Московского Кремля в другое — на площади больше всего туристов именно из Китайской Народной Республики. Можно выйти и помахать им с удовольствием рукой, поприветствовать", - сказал российский лидер.
Самый близкий друг
Си Цзиньпин по итогам переговоров заявил, что Владимир Путин его самый близкий друг.
"Это мой восьмой визит в Россию за период с 2013 года. Мы с президентом Путиным установили тесные рабочие контакты, а также глубокую личную дружбу. За прошедшие шесть лет мы встречались почти тридцать раз. Россия для меня самое посещаемое иностранное государство, а президент Путин для меня самый близкий друг и хороший коллега", - резюмировал Си Цзиньпин.
По его словам, это максимально отражает высокий уровень двусторонних отношений и тесного стратегического взаимодействия Китая и России.
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Как заявил Си Цзиньпин, переговоры прошли в очень откровенной и дружественной атмосфере.