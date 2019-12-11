Победа Путина: Меркель оценила итоги саммита "нормандской четверки"

Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" - России, Украины, Франции и Германии – завершился в Париже в ночь на вторник 10 декабря.

СУХУМ, 11 дек - Sputnik. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала российского лидера Владимира Путина победителем после завершения саммита "нормандской четверки" в Париже, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство "Коммерсант".

"Сегодня ты победитель…" - цитирует агентство слова Меркель.

Эту фразу Ангела Меркель произнесла по пути на итоговую пресс-конференцию. Кроме того, как отмечают журналисты, это заключение было сделано "без особой радости".

"Нормандский" формат (Россия, Украина, Франция и Германия) переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры этих стран впервые обсудили урегулирование в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и контактов министров иностранных дел.

В 2015 году прошел второй "нормандский" саммит, на нем было принято соглашение "Минск-2".

Девятого декабря прошел первый за три года саммит "нормандской четверки". После него состоялись переговоры президентов России и Украины.

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