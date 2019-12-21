Следователи установили, что в базу допинг-проб российских спортсменов вносили изменения

9 декабря исполком WADA из-за манипуляции с данными московской антидопинговой лаборатории решил отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх на четыре года.

СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Следственный комитет России установил, что экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков замешан в изменении ее базы данных, он мог корректировать ее удаленно из США.

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко отметила, что в рамках расследования дела Родченкова, обвиненного в злоупотреблении полномочиями, СК в январе и апреле 2019 года передал экспертам Всемирного антидопингового агентства (WADA) копии электронных файлов АДЦ, а также свыше пяти тысяч биологических проб спортсменов для проведения их дальнейшего исследования иностранными специалистами.

По ее словам, прежнее руководство Антидопингового центра в 2015-2016 годах удаленно подключалось с IP-адресов, зарегистрированных и размещенных на территории США и ФРГ, к электронной базе LIMS, которая содержит информацию о результатах исследования допинг-проб.

При этом СК России располагает информацией о передаче Родченковым в рамках сотрудничества с ВАДА некоего альтернативного экземпляра электронного архива Московской антидопинговой лаборатории, однако его происхождение и истинность имеющихся в нем сведений не установлена.

Также отмечается, что WADA не позволяет российскому следствию провести экспертизу электронной версии допинг-базы, предоставленной бывшим главой московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым.

WADA приняло решение допустить на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира только "чистых" российских спортсменов, которые будут выступать в нейтральном статусе — без флага.

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