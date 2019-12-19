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Политизировано и лишено здравого смысла: Путин оценил решение WADA

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Глава государства на своей пресс-конференции объяснил, в чем несправедливость решения Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Президент Росии Владимир Путин во время большой пресс-конференции в Москве заявил, что считает решение ВАДА по российскому спорту несправедливым, не соответствующим здравому смыслу и праву.

"Что касается ВАДА и решений ВАДА, я считаю, что это не только несправедливое, но и не соответствующее здравому смыслу и праву решение, — начал президент. — Почему? Потому что, что касается допинга, то решения, связанные с допингом, были приняты в отношении участия наших спортсменов под нейтральным флагом на прошлой Олимпиаде, теперь за то же самое — еще раз. Ни в одной правовой системе мира ничего подобного никогда не было в истории человечества и, надеюсь, никогда не будет", - сказал глава государства.

Путин обратил внимание на то, что предложенные санкции о выступлении сборной на Играх без флага и гимна при отсутствии претензий к Олимпийскому комитету России противоречат Олимпийской хартии, а любое наказание должно носить индивидуальный, а не коллективный характер.

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Теги:
Олимпийские игры, Владимир Путин


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