Дмитрий Киселев назвал опасным прецедентом ситуацию со Sputnik Эстония

Сотрудники Sputnik Эстония получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией МИА "Россия сегодня".

СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Санкции против Sputnik Эстония создают опасный прецедент, он может вызвать цепную реакцию по всей Европе, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в своей программе "Вести Недели" на "России 1".

Киселев отметил, что Эстония предприняла эти действия под предлогом персональных санкций Евросоюза, введенных против него еще в 2014 году.При этом, он подчеркнул, что у него нет личных банковских счетов в Европе, а эстонские власти решили распространить персональные санкции в адрес руководителя медиахолдинга на весь медиахолдинг, как если бы бюджет государственной организации был его личным, персональным бюджетом.

"Позиция властей Эстонии в адрес Sputnik опасна еще и тем, что таким образом внутри Евросоюза создается прецедент, который может спровоцировать в Европе цепную реакцию. Поэтому-то вопрос статуса Sputnik в Таллине - отнюдь не локальная тема, а выработка принципа для всего континента", - сказал Киселев, отметив, что нельзя трактовать персональные санкции шире, чем они есть.

Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти Эстонии воздержаться от ненужных ограничений работы Sputnik.

На его заявление министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу ответил: "Представители эстонского государства дадут уполномоченному ОБСЕ по вопросам свободы СМИ исчерпывающие объяснения. Учитывая давление на прессу в Российской Федерации, такие жалобы российских официальных лиц на Эстонию просто комичны".

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, призвав не допустить ареста журналистов.

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в пятницу отправил обращения представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру и комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с просьбой взять под личный контроль ситуацию с давлением властей Эстонии на сотрудников агентства Sputnik.

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