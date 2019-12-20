Галустян о ситуации со Sputnik Эстония: властям страны нужно посмотреть в зеркало

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Эстония уголовным преследованием, если они до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня", сообщает пресс-служба агентства.

"Наблюдая за ситуацией, которая в последнее время сложилась вокруг Sputnik Эстония, у меня возникает некая двусмысленность. Власть страны, которая является членом Европейского союза и НАТО, периодически обрушивается с критикой в адрес России и Абхазии по поводу отсутствия демократии, сама же в то же время ведет откровенную дискриминационную политику. Напомню, что свобода слова и выражения мысли – это один из символов любого демократического государства. Между тем Эстония позиционирует себя чуть ли не оплотом всего правильного. Но в то же время преследует журналистов только потому, что они честно выполняют свой профессиональный долг. Налицо, как мне кажется, политика двойных стандартов. Не стоит критиковать нас за то, что они сами успешно делают на практике – "прикручивают гайки". Я бы посоветовал пристальнее приглядеться к своему же отражению в зеркале", - отметил Галустян.

Сотрудники Sputnik Эстония получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.

В конце октября эстонские филиалы международных банковских групп заморозили переводы заработных средств, налоговые платежи и платежи за аренду офиса Sputnik . Другие банковские структуры Эстонии, в которые обратилось агентство, также отказались проводить данные операции. Арендодатель офиса Sputnik в Таллине известил руководителя редакции об одностороннем расторжении соглашения. До этого в течение четырех лет денежные переводы не вызывали вопросов у местных банков.

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