Рождественский сочельник отмечают православные христиане: символы и традиции

Православные Абхазии и во всем мире отмечают день Навечерия Рождества Христова или Рождественский сочельник — последний день 40-дневного Рождественского поста в канун праздника Рождества Христова.

СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Православные Абхазии и всего мира отмечают в понедельник 6 января Рождественский сочельник - канун Рождества Христова.

История праздника

Само название "сочельник" происходит, как полагают, от слова "сочиво" (то же, что коливо — вареные зерна риса или пшеницы). Вкушать сочиво или коливо было положено в канун праздника только после литургии. У православных христиан существовал обычай не вкушать пищу до появления первой вечерней звезды, напоминающей о явлении звезды на Востоке, возвестившей о рождении Иисуса Христа, но богослужебным уставом эта традиция не предписана.

Канон празднования Рождества был окончательно сформирован в IV веке. В современной богослужебной практике в навечерие праздника в храме читаются Царские часы, вспоминаются ветхозаветные пророчества и события, имеющие отношение к рождению Иисуса Христа.

В Рождественский сочельник православные христиане вспоминают евангельский рассказ о поклонении волхвов с востока Богомладенцу Христу. Восточные мудрецы принесли Новорожденному дары: золото, ладан и смирну. Золото было принесено Христу как Царю, ладан — как Богу и смирна — как Человеку на погребение.

Основа богослужения навечерия Рождества Христова — ветхозаветные пророчества о грядущем в мир Спасителе.

На Рождественский сочельник приходится последний день многодневного поста, который начинается 28 ноября и длится, как и Великий пост, 40 дней. В этот день многие верующие вообще не едят или же соблюдают особенно строгий пост.

До конца вечерни верующим предписывается пост. Однако служба вечерни в Сочельник соединяется с литургией, общественное богослужение, за которым совершается таинство Святого Причащения, и совершается утром, поэтому и православные христиане постятся до того момента, когда в центр храма выносится свеча и перед свечой поется тропарь Рождеству Христову.

Традиции

В Сочельник в старину было положено готовить сочиво или коливо, которое в течение нескольких часов варили из зерен пшеницы или ячменя, добавляя мед и орехи.

В основе этого обычая древняя практика, когда люди, готовившиеся к принятию крещения в Рождество, после крещения вкушали мед — символ сладости духовных даров.

Зерно символизировало воскресшую жизнь, а мед — сладость будущей блаженной жизни.

Также на стол ставили взвар из яблок, груш, слив, изюма, вишен и других плодов, сваренных в воде. Стол, на котором располагалась трапеза, устилался сеном или соломой, напоминавшими те ясли, в которых положен был Иисус Христос.

Наши предки старались Рождественский сочельник ознаменовать делами христианской благотворительности.

Читайте также: