Навстречу Вселенной: лучшие космические фото 2019 года

Космическое пространство не перестает удивлять новыми открытиями, разнообразием форм и буйством красок. Впечатляющие виды созвездий, галактик и черных дыр захватывают дух, ведь, глядя на них, понимаешь, насколько необъятна и удивительна наша Вселенная.

Ученые со всего мира изучают космическое пространство, ну, а обычным людям можно прикоснуться к тайне, хотя бы взглянув на нее со стороны. С помощью современных космических телескопов сегодня можно сделать такие снимки невероятно далеких объектов, о каких раньше приходилось только мечтать.

Самые эффектные кадры года, дающие ответы на загадки Вселенной, — в фотоленте РИА Новости.

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