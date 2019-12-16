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Навстречу Вселенной: лучшие космические фото 2019 года

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© Foto / NASA / Roscosmos
Космонавт Олег Кононенко работает в открытом космосе.
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102903/10/1029031070.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20191216/1029032644/navstrechu-vselennoj-luchshie-kosmicheskie-foto-2019-goda.html

Ежедневно отправленные человеком в космическое пространство аппараты присылают на Землю фотографии ранее неизведанных уголков Вселенной.

Космическое пространство не перестает удивлять новыми открытиями, разнообразием форм и буйством красок. Впечатляющие виды созвездий, галактик и черных дыр захватывают дух, ведь, глядя на них, понимаешь, насколько необъятна и удивительна наша Вселенная. 

Ученые со всего мира изучают космическое пространство, ну, а обычным людям можно прикоснуться к тайне, хотя бы взглянув на нее со стороны. С помощью современных космических телескопов сегодня можно сделать такие снимки невероятно далеких объектов, о каких раньше приходилось только мечтать.

Самые эффектные кадры года, дающие ответы на загадки Вселенной, — в фотоленте РИА Новости.

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Теги:
космос


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Навстречу Вселенной: лучшие космические фото 2019 года
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