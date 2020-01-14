Несколько человек арестовали по делу о крушении украинского лайнера в Иране

СУХУМ, 14 янв -Sputnik. Несколько человек арестованы в Иране по делу о крушении украинского самолета, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили.
Детали задержаний не приводятся.
Официальный представитель судебной власти Ирана заявил, что черный ящик украинского лайнера отправлен во Францию.
В трагедии, которая произошла 8 января, погибли все, кто был на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу, 11 января, иранские военные взяли на себя ответственность за случившееся, заявив, что сбили лайнер случайно. Основная причина - человеческий фактор, так как самолет пролетал рядом с военным объектом, его перепутали с "вражеской целью".
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