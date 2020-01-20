"Бюджет теряет деньги, машины гниют на стоянке": Барциц о проблемах приставов Абхазии

Руководитель Службы судебных исполнителей Зураб Барциц в интервью радио Sputnik рассказал об итогах работы ведомства в 2019 году.

СУХУМ, 20 янв – Sputnik. В 2019 году Служба судебных исполнителей Абхазии взыскала около 64 миллионов рублей, рассказал в интервью на радио Sputnik руководитель Службы судебных исполнителей Зураб Барциц.

"Мы занимаемся не только возвратом кредитов, штрафов, у нас всеобъемлющая работа, перед службой стоит много задач. Служба занимается исполнением судебных решений органов и должностных лиц", - говорит Барциц.

В службу попадают административные протоколы, которые составляют в ГАИ, паспортной службе, Управлении по борьбе с наркотиками, МЧС, Миграционной службе и других ведомствах.

"Если должник не заплатил штраф, то все протоколы попадают к нам, и мы в течение года ищем этих должников. Постольку не все способны платить штрафы, мы накладываем арест на имущество и принимаем меры", - сказал он.

Всего в 2019 году в Службу поступило 1450 судебных решений, из них удалось исполнить больше половины.

"Бывают случаи, когда нам сложно исполнять судебные решения. Закон нам разрешает арестовать имущество в случае, когда человек вовремя не заплатил долг, штраф. Можем изъять имущество, что мы и делаем в исключительных случаях. В законе прописано, что в отношении должника существует ограничение выезда из республики, это мировая практика, у нас это практически не работает", - говорит Барциц.

Ограничение на выезд должника должны исполнять пограничники, но пока это не происходит, заметил он.

"Мы встречались, общались, но понимаете, у пограничников на данном этапе нет технических возможностей для того, чтобы проверить и по запросу не пустить должников за границу. Есть другой путь: паспортная служба по закону имеет право не выдавать заграничные паспорта нашим гражданам, которые имеют долги. Но в связи с тем что сейчас можно пересекать границу с внутренним паспортом, должники практически не пользуются заграничными паспортами. Часть людей обращается к нам, это те, кто пользуется загранпаспортом для перехода границы с Грузией. Выезд в Грузию часто связан с состоянием здоровья людей, поэтому мы идем навстречу и не препятствуем их поездкам", - заметил Барциц.

Он напомнил, в Абхазии действует такой вид административного наказания, как лишении специального права. Например, права на управление транспортным средством.

"Судебный исполнитель, который имеет материал в отношении должника, выносит соответствующее постановление об ограничении специального права, это постановление попадает в ГАИ, которое приостанавливает действие водительского удостоверения должника. Это происходит путем изъятия водительских прав или не продлевается срок действия документа", - подчеркнул Барциц.

Также накопивший долги водитель рискует лишиться своего автомобиля.

"Сейчас у нас стоят восемь изъятых автомобилей, они конфискованы судом. Когда человек совершает преступление, если при этом он использовал транспортное средство, то его автомобиль изымается. К примеру, у нас стоят машины, на которых к нам приехали распространители наркотиков из России", - говорит он.

Однако механизмов, по которым можно было бы продать конфискованные автомобили и передать деньги в бюджет, нет, сетует Зураб Барциц.

"В силу отсутствия нормативно-правового документа у нас нет возможности организовать торги и реализовать конфискованное имущество. Бюджет теряет деньги, эти машины гниют на стоянке, но мы не можем их продать", - сказал он.

Для того чтобы улучшить работу Службы судебных исполнителей, необходимо увеличить штат сотрудников, считает Барциц. На данный момент на всю республику работают только 25 человек.

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