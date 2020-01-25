Владислав Сурков покинул госслужбу

С сентября 2013 года Владислав Сурков был помощником президента России по вопросам социально-экономического сотрудничества с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией.

СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Помощник президента России Владислав Сурков ушел с госслужбы, сообщает РИА Новости со ссылкой на политолога Алексея Чеснакова.

"В связи со сменой курса на украинском направлении В.Сурков ушел с государственной службы. В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах", - написал он в своем Telegram-канале.

Эту информацию подтвердили и в Telegram-канале RIA_Kremlinpool.

Во время четырехдневной акции протеста в январе 2020 года в Сухуме Владислав Сурков приезжал в Абхазию с визитом. Причиной визита называлось урегулирование сложившейся ситуации в республике.

По итогам визита политолог Алексей Чеснаков заявил, что Сурков 12 и 13 января встретился в Сухуме "с лидерами оппозиции Асланом Бжания, Раулем Лолуа, Алахасом Квициния, героем ДНР Ахрой Авидзба" и в целом "удовлетворен тем, как разрешился политический кризис в братской стране".

Сурков был помощником президента России с марта 2004 по май 2008 года, в сентябре 2013 года стал помощником президента по вопросам социально-экономического сотрудничества с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией, в июне 2018 года также был переназначен на должность помощника главы российского государства.

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