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Дмитрий Песков заявил, что указов об отставке Суркова нет

© Sputnik / Александр Вильф
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Sputnik Абхазия
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В субботу, 25 января, политолог Алексей Чеснаков в своем Telegram-канале сообщил, что помощник президента России Владислав Сурков ушел с госслужбы.

СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об отсутствии каких-либо указов об отставке Владислава Суркова с поста помощника главы государства, об этом сообщает RT.

"Я не располагаю никакой информацией относительно отставки Суркова. Каких-либо указов президента на этот счет нет", — отметил Песков.

Политолог Алексей Чесноков, сообщивший об уходе с госслужбы Суркова, отметил, что помощник главы российского государства покинул пост в связи со сменой курса на украинском направлении и будет в ближайший месяц медитировать, а после сообщит о причинах своего решения.

Сурков был помощником президента России с марта 2004 по май 2008 года, в сентябре 2013 года стал помощником президента по вопросам социально-экономического сотрудничества с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией, в июне 2018 года также был переназначен на должность помощника главы российского государства.

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