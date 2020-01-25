Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений по маткапиталу

В послании Федеральному собранию 15 января Владимир Путин выдвинул целый ряд предложений по мерам социальной поддержки, в том числе по увеличению материнского капитала.

СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений о распоряжении деньгами материнского капитала. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Как следует из документа, сроки должны быть сокращены в том числе и за счет организации электронного взаимодействия между территориальными органами Пенсионного фонда и банками, выдающими ипотеку семьям с детьми.

Поручение должно быть выполнено к 31 июля.

Как сообщил на ежегодном послании Федеральному Собранию Владимир Путин, с 2020 года маткапитал станут выдавать уже при рождении первенца — по 466 тысяч 617 рублей. При рождении второго ребенка он увеличится до 616 тысяч 617 рублей и в дальнейшем будет индексироваться.

Саму программу маткапитала продлят как минимум до конца 2026 года.

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