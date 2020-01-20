Президентские поправки: какие изменения Путин предлагает внести в Конституцию России

СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти в стране.
Предложения по изменениям в Конституцию включают:
- Вынесение проекта закона о поправках в Конституцию на общероссийское голосование.
- Гарантию того, что МРОТ составит не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения.
- Регулярную индексацию пенсий.
- Формирование Государственного совета, статус которого будет определять отдельный федеральный закон.
- Назначение премьер-министра и членов правительства президентом после их утверждения Госдумой (главой кабмина и министрами могут быть россияне старше 30 лет, не имеющие второго гражданства или вида на жительство).
- Президентом может стать гражданин России, достигший 35 лет и постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, без иностранного гражданства.
- Запрет на то, чтобы один и тот же человек занимал пост президента более двух сроков.
- Назначение глав Конституционного и Высшего судов, а также их заместителей и судей Советом Федерации по представлению президента.
- Расширение полномочий Конституционного суда (КС по запросу президента проверяет конституционность законов до их подписания главой государства).
- Назначение генпрокурора и его заместителей, а также освобождение от должности Советом Федерации по представлению президента.
- Избрание депутатами Государственной думой граждан, достигших 21 года и не имеющих иностранного гражданства либо вида на жительство.
- Число судей в составе Конституционного суда России сократится с 19 до 11, включая председателя КС и его заместителя, следует из президентского проекта поправок к Конституции.
Комитет нижней палаты парламента по госстроительству рассмотрит законопроект 21 января.
Владимир Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию в послании Федеральному собранию, которое он гласил 15 января. Тогда анонсировалось, что поправки затронут сферу социальных гарантий, усилят роль парламента, закрепят статус Госсовета и повысят роль губернаторов.
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