Президентские поправки: какие изменения Путин предлагает внести в Конституцию России

Внести изменения в Основной закон президент предложил в послании Федеральному собранию, которое было оглашено 15 января.

СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти в стране.

Предложения по изменениям в Конституцию включают:

Вынесение проекта закона о поправках в Конституцию на общероссийское голосование.

Гарантию того, что МРОТ составит не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Регулярную индексацию пенсий.

Формирование Государственного совета, статус которого будет определять отдельный федеральный закон.

Назначение премьер-министра и членов правительства президентом после их утверждения Госдумой (главой кабмина и министрами могут быть россияне старше 30 лет, не имеющие второго гражданства или вида на жительство).

Президентом может стать гражданин России, достигший 35 лет и постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, без иностранного гражданства.

Запрет на то, чтобы один и тот же человек занимал пост президента более двух сроков.

Назначение глав Конституционного и Высшего судов, а также их заместителей и судей Советом Федерации по представлению президента.

Расширение полномочий Конституционного суда (КС по запросу президента проверяет конституционность законов до их подписания главой государства).

Назначение генпрокурора и его заместителей, а также освобождение от должности Советом Федерации по представлению президента.

Избрание депутатами Государственной думой граждан, достигших 21 года и не имеющих иностранного гражданства либо вида на жительство.

Число судей в составе Конституционного суда России сократится с 19 до 11, включая председателя КС и его заместителя, следует из президентского проекта поправок к Конституции.

Комитет нижней палаты парламента по госстроительству рассмотрит законопроект 21 января.

Владимир Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию в послании Федеральному собранию, которое он гласил 15 января. Тогда анонсировалось, что поправки затронут сферу социальных гарантий, усилят роль парламента, закрепят статус Госсовета и повысят роль губернаторов.

Читайте также: