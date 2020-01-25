Распространение, симптомы и работа над вакциной: что известно о коронавирусе

Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло 41, подтверждено более 1300 случаев заражения по всему миру.

СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения, уже объявлен в 25 провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах Китая с общей численностью населения более 1,2 миллиарда человек.

Распространение коронавируса



В городе Ухань, который стал источником распространения коронавируса, введен карантин. Население города около 11 миллионов человек. С городом прервано железнодорожное и авиа сообщение. Во многих других городах Китая из-за вспышки заболевания отменены массовые мероприятия, приуроченные к Новому году по лунному календарю.

Власти Уханя объявили, что построят больницу для заразившихся новым вирусом за шесть дней, возводить здание начали 24 января. Площадь больницы составит 25 тысяч квадратных метров, там смогут одновременно разместить до тысячи пациентов, заразившихся коронавирусом. Еще одну больницу планируют построить в течение 15 дней.

Власти Пекина дали указание полностью прекратить все междугородние пассажирские перевозки.

Общее число инфицированных по всему миру превысило 1300 человек.

Новый тип коронавируса - 2019-nCoV уже распространился и за пределы Китая, были зафиксированы случаи заражения в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, выявлены подозрительные случаи в Сингапуре, Гонконге и Австралии. За пределами материкового Китая пять случаев заражения были зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване, четыре - в Таиланде (двое пациентов уже выписаны), два - в Японии (один пациент выписан), два - в Южной Корее, два - в США, три - во Вьетнаме, три - в Сингапуре, один - в Непале, три - во Франции, один - в Австралии.

В Гонконге, где выявлены пять случаев заболевания, из-за коронавируса объявили режим чрезвычайной ситуации, продлив школьные каникулы и приостановив паромное сообщение с материковым Китаем.

Как все началось

В конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку. При этом отмечается, что вирус передается преимущественно воздушно-капельным путем. Медики не исключают возможность его мутации и дальнейшего распространения заболевания.

Что такое коронавирус

Коронавирусы — семейство из более чем 30 вирусов, которые впервые выделили в 1965 году. Эти вирусы поражают не только людей, но и домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.

Китайские ученые обнаружили ближайших предков нового коронавируса. Им оказались вирусы летучих мышей и змей.

Согласно исследованиям, летучие мыши заразили своим коронавирусом змей, и в их организме два вируса обменялись участками. Таким образом два года назад возник новый гибридный вирус 2019-nCoV, который к декабрю 2019 года смог заражать людей. Главными виновницами признали южнокитайского многополосого крайта и китайскую кобру. К тому же, обе эти змеи продавались на уханьском рынке морепродуктов.

Симптомы коронавируса

Симптомами нового типа коронавируса из Китая являются кашель, температура, одышка, боль в грудной клетке, однако для установления точного диагноза необходимо лабораторное подтверждение.

Заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинского университета имени Пирогова Владимир Никифоров в эфире НТВ подчеркнул, что вирус очень тяжело отличить от обычной банальной внебольничной пневмонии.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует:

регулярно мыть руки, особенно после контакта с потенциально опасными объектами;

держать подальше от людей, которые кашляют и чихают;

готовить мясо и яйца при достаточной температуре;

стараться не трогать животных и товары животного происхождения.

Вакцина от коронавируса

Замдиректора Центра стратегического планирования Минздрава России Герман Шипулин заявил, что в России создадут вакцину от нового заболевания, на создание уйдет в общей сложности полгода. Уже в феврале, по словам замминистра здравоохранения Олега Салагай, будет создан экспресс-тест на выявление коронавируса.

Главный санитарный врач 25 января рассказала в эфире телеканала "Россия 1", что работы по разработке вакцины от коронавируса ведутся в двух российских институтах параллельно.

В государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора разработали метод диагностики коронавируса. Сконструированы две тест-системы. Одна работает только на коронавирус, вторая - на оба вируса: уже известной атипичной пневмониии и новый вирус.

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