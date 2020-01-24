Китай близко: жители Сухума рассказали, боятся ли они опасного коронавируса

Большинство опрошенных считают, что коронавирус вполне может быть завезен в Абхазию через импортируемые товары и одежду. Другие не исключили, что носители вируса могут попасть в Россию, а оттуда вирус придет и в Абхазию.
Мнение сухумчан разделилось и в вопросе о необходимости прививок. Одни считают, что прививаться необходимо как взрослым, так и детям, чтобы избежать опасных болезней. Другие опасаются побочных эффектов и сомневаются в качестве вакцин.
В декабре китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.
По последним данным, число зараженных во всей стране превысило уже 830. Умерли 26 пациентов, из них 24 - в провинции Хубэй, двое – за ее пределами.
Зафиксированы случаи заболевания в Гонконге, Макао и на Тайване. Кроме того, выявлено несколько случаев за пределами КНР: в США, Японии, Южной Корее, Таиланде и Сингапуре. В Амурской области России, которая граничит с Китаем, из-за коронавируса введен режим повышенной готовности по профилактике заболевания.
В китайской провинции Хубэй, где началась вспышка нового типа коронавируса, закрыли транспортное сообщение с десятью городами.
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