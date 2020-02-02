Правительство России внесло коронавирус в список опасных заболеваний

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения по всему миру превысило 14,5 тысячи человек, 305 умерли.

СУХУМ, 2 фев - Sputnik. Правительство России внесло новый коронавирус 2019-nCoV в список опасных для окружающих заболеваний.

Соответствующее постановление, опубликованное на сайте кабмина, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань (провинция Хубэй). Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Предположительный источник инфекции — оптовый рынок морепродуктов Хуанань, хотя некоторые ученые сомневаются в подлинности этой версии.

Самая сложная ситуация — в Китае, однако заболевшие есть также в России, Испании, Италии, Великобритании, Финляндии, Индии, Южной Корее, Камбодже, ОАЭ, Японии, США, Таиланде, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, на Шри-Ланке и Филиппинах.

В России 31 января были выявлены два случая заражения у граждан Китая. По информации Роспотребнадзора, зараженные находятся в боксированных отделениях инфекционных стационаров, их состояние удовлетворительное.

В связи с этим правительство приняло решение приостановить все полеты в Китай (кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг), эвакуировать из Хубэя около 650 находящихся там россиян, закрыть границу на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией и временно отменить рабочие визы для граждан КНР. Со 2 февраля в двух районах Приморья, граничащих с Китаем, действует режим ЧС.

Коронавирусы — семейство из более чем 30 вирусов, которые впервые выделили в 1965 году. Эти вирусы поражают не только людей, но и домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.

Симптомами нового типа коронавируса из Китая являются кашель, температура, одышка, боль в грудной клетке, однако для установления точного диагноза необходимо лабораторное подтверждение.

Вирус передается воздушно-капельным путем с расстояния один-два метра, а также контактным способом — через прикосновение грязными руками к глазам.

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