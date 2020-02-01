Коронавирус и экономика: как вспышка заболевания повлияла на мировую торговлю

Вспышка пневмонии, вызванной новым видом коронавируса 2019-nCoV, была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Уровень распространения болезни в Китае расценивается как очень высокий и как высокий в регионе и по всему миру.
31 января Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации по всему миру в связи с распространением заболевания.
Власти многих стран усилили пограничный контроль, приостановили сообщение с Китаем.
Граница России с КНР на Дальнем Востоке закрыта по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина. Пересечение границы с Монголией ограничат, рабочие визы для китайских граждан выдаваться не будут.
Финансовые рынки лихорадит, появились проблемы и с логистикой товаров. Многие крупные компании приостановили деятельность на территории КНР. Среди тех, у кого возникли трудности, - американская корпорация Apple, которая заявила о задержках в поставках своей продукции.
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