Ученые показали, как выглядит коронавирус

СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Ученые из университета Гонконга опубликовали первые снимки, на которых удалось запечатлеть размножение нового коронавируса, сообщил Bloomberg.

На снимках изображена клетка, зараженная коронавирусом 2019-nCoV.

Here are the first images of how the coronavirus replicates in cells https://t.co/HVQKNIMFbq — Bloomberg (@business) January 31, 2020

Джон Николс, один из исследователей, занимавшихся изучением вируса, заявил, что университет готов предоставить результаты работы другим ученым, у которых нет доступа к штаммам.

В России 31 января зафиксировали два случая заражения коронавирусом. Власти предприняли меры для предотвращения распространения. Так, было принято решение об эвакуации россиян из Уханя и провинции Хубэй, где могут находиться в общей сложности до 650 соотечественников. Президент России Владимир Путин поручил ВКС эвакуировать всех россиян из Китая.

Пациент, выявленный в Забайкальском крае идет на поправку, как сообщили в пресс-службе губернатора края в субботу 1 февраля.

Граница России с КНР на Дальнем Востоке закрыта по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина. Пересечение границы с Монголией ограничат, рабочие визы для китайских граждан выдаваться не будут.

С 1 февраля Россия остановит авиасообщение с Китаем, за исключением рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу, а также регулярных рейсов китайских авиалиний в Шереметьево.

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