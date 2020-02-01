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Ученые показали, как выглядит коронавирус

© AFP 2019 / HECTOR RETAMAL
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Sputnik Абхазия
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Как заявили ученые, каждая инфицированная вирусом клетка способна производить тысячи носителей новых вирусных частиц.

СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Ученые из университета Гонконга опубликовали первые снимки, на которых удалось запечатлеть размножение нового коронавируса, сообщил Bloomberg.

На снимках изображена клетка, зараженная коронавирусом 2019-nCoV.

Джон Николс, один из исследователей, занимавшихся изучением вируса, заявил, что университет готов предоставить результаты работы другим ученым, у которых нет доступа к штаммам.

© AFP 2019 / HECTOR RETAMAL
Врачи рассказали о больном коронавирусом, выявленном в России

В России 31 января зафиксировали два случая заражения коронавирусом. Власти предприняли меры для предотвращения распространения. Так, было принято решение об эвакуации россиян из Уханя и провинции Хубэй, где могут находиться в общей сложности до 650 соотечественников. Президент России Владимир Путин поручил ВКС эвакуировать всех россиян из Китая.

Пациент, выявленный в Забайкальском крае идет на поправку, как сообщили в пресс-службе губернатора края в субботу 1 февраля.

Граница России с КНР на Дальнем Востоке закрыта по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина. Пересечение границы с Монголией ограничат, рабочие визы для китайских граждан выдаваться не будут.

С 1 февраля Россия остановит авиасообщение с Китаем, за исключением рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу, а также регулярных рейсов китайских авиалиний в Шереметьево.

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