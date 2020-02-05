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#ПочтаПобеды: RT запустил новый проект

© Sputnik / Евгений Биятов
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200205/1029394255/PochtaPobedy-RT-zapustil-novyy-proekt.html

В рамках проекта читателям предлагается написать письма ветеранам Великой Отечественной войны, которые RT доставит адресатам.

СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Телеканал RT запускает новый проект #ПочтаПобеды, в котором расскажет истории ветеранов Великой Отечественной войны.

В проекте собраны истории тех, кто пережил блокаду Ленинграда, расписался на стенах Рейхстага, тех, кто укрывал советских солдат, бежавших из концлагерей.

Каждый желающий сможет написать письмо ветерану, отправить в редакцию RT, откуда письма будут переданы адресатам.

Адрес, по которому можно писать письма: 111020, Москва, улица Боровая, 3/1. Также можно прислать видеообращение на адрес pochtapobedy@rttv.ru.

В конце января RT также представил в рамках масштабного соцмедиапроекта телеканала #СтраницыПобеды VR-фильм "Уроки Аушвица", приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

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