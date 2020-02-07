Число жертв коронавируса в Китае превысило 600 человек

За последние сутки выявлены 3143 новых случая заражения, еще у 26 тысяч человек подозревают новый тип коронавируса.

СУХУМ, 7 фев - Sputnik. Согласно последним данным, число умерших от коронавируса в материковом Китае достигло 636 человек. Всего на сегодняшний день заразились 31161 человек, выписаны из больниц - 1540. Днем ранее было известно о 563 умерших.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР, за последние сутки выявлены 3143 новых случая заражения. Кроме того, зарегистрированы еще 26,4 тысячи случаев с подозрением на новый тип коронавируса. Более 186 тысяч человек, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.

В свою очередь российский Роспотребнадзор напомнил о рекомендациях по профилактике заражения. Специалисты советуют: чаще мыть руки, использовать маску, пользоваться антисептиками, регулярно проводить влажную уборку, прикрывать рот при кашле и чихании, прививаться от гриппа.

В ведомстве предупредили, что заболеть может каждый человек, несмотря на возраст, пол, условия жизни и состояние здоровья. Однако наиболее тяжело болезнь протекает у детей в возрасте до двух лет, пожилых людей, а также тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой и диабетом.

Основные симптомы заболевания - жар, кашель, насморк и затрудненное дыхание. Болезнь передается воздушно-капельным путем, а также через прикосновение грязными руками к глазам.

Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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