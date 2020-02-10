Более 71 миллиарда рублей выделят из бюджета России на выплаты ветеранам к юбилею Победы

Указ о единовременной выплате в связи с 75-летием Победы президент России Владимир Путин подписал на прошлой неделе.

СУХУМ, 10 фев - Sputnik. На осуществление единовременных выплат ветеранам к 75-летию Победы из бюджета России будет направлено более 71 миллиарда рублей, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, пишет РИА Новости.

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании отметила, что единовременные выплаты к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне получат в этом году 1,15 миллиона россиян.

"В соответствии с подписанным президентом указом, выплаты к 75-летию Победы получат 1 миллион 150 тысяч наших граждан", - сообщила Голикова на совещании.

Она уточнила, что выплату в размере 75 тысяч рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны из числа лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшие несовершеннолетние узники фашизма, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы и вдовцы умерших участников Великой Отечественной войны и инвалидов войны. В общей сложности такие выплаты получат 537,1 тысячи человек, сообщила вице-премьер.

Единовременные выплаты в 50 тысяч рублей получат ветераны войны из числа тружеников тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма, эти категории включают 601,4 тысячи человек, продолжила она.

Кроме того, единовременная выплата будет осуществлена гражданам России, постоянно поживающим на территории Эстонии, Латвии и Литвы.

Также было отмечено, что для получения выплат гражданам не надо будет подавать никакое дополнительное заявление, денежные средства будут начисляться автоматически, исходя из выплатных дел, и поступят ветеранам в апреле-мае 2020 года.

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