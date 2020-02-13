Около 50 законодательных актов изменятся из-за поправок в Конституцию России

Президент России Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении.

СУХУМ, 13 фев - Sputnik. Около 50 законодательных актов придется изменить при принятии поправки в Конституцию России, пишет РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседателя рабочей группы по изменению конституции Павла Крашенинникова.

"После вступления в силу поправок в конституцию рабочая группа готова участвовать в подготовке законодательного плана, обеспечивающего реализацию положений в конституции. При внесении ваших поправок в конституцию уже указано на необходимость изменения целого ряда законов. Мы полагаем, что потребуется изменение более чем 50 законодательных актов", - сказал Крашенинников на встрече рабочей группы с президентом России Владимиром Путиным.

Поправки в конституцию России, предложенные Путиным, направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.

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