"Продиктованы жизнью": Путин объяснил необходимость поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Вологодской области объяснил необходимость внесения поправок в российский Основной закон.

"Поправки, которые я предложил, на мой взгляд, продиктованы просто жизнью. Здесь коллеги некоторые вопросы задавали по той сфере, в которых они считают себя и являются специалистами, они чувствуют и видят, что нужно что-то сделать для того, чтобы ситуацию улучшить. Вот то же самое с теми поправками, которые я предложил", - заявил российский президент.

Путин особо подчеркнул, что предложил поправки к Конституции не для того, чтобы продлить свои полномочия.

Российская Госдума уже поддержала в первом чтении проект поправок в Основной закон. Они направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.

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