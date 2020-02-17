НАСА показало "край космоса"

СУХУМ, 17 фев - Sputnik. НАСА опубликовало фотографию облаков цвета электрик, сделанную с орбиты, и назвало ее "открыткой с края космоса".
"Эти облака цвета электрик можно увидеть, только когда солнце опускается за земной горизонт и освещает их", — говорится в комментарии к посту НАСА в Instagram.
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Серебристые облака еще известны как мезосферные, или ночные светящиеся облака. Они образуются в мезосфере Земли на высоте примерно 76-85 километров, их можно увидеть в глубокие летние сумерки в широтах между 50 и 70 градусов северной и южной широты.
Ученым удалось доказать, что это редкое природное явление существует и на других планетах, например, на Марсе.
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