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НАСА показало "край космоса"

© Foto / ESA/Hubble & NASA, A. Bellini et al.
Новости
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200217/1029471836/NASA-pokazalo-kray-kosmosa.html

Фотографию "края космоса" сняли с МКС на высоте почти 433 километра над южной частью Тихого океана. Подчеркивается, что серебристые облака, или "ночные светящиеся облака", — самые высокие в атмосфере нашей планеты.

СУХУМ, 17 фев - Sputnik. НАСА опубликовало фотографию облаков цвета электрик, сделанную с орбиты, и назвало ее "открыткой с края космоса".

"Эти облака цвета электрик можно увидеть, только когда солнце опускается за земной горизонт и освещает их", — говорится в комментарии к посту НАСА в Instagram.

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Публикация от NASA (@nasa)

Серебристые облака еще известны как мезосферные, или ночные светящиеся облака. Они образуются в мезосфере Земли на высоте примерно 76-85 километров, их можно увидеть в глубокие летние сумерки в широтах между 50 и 70 градусов северной и южной широты.

Ученым удалось доказать, что это редкое природное явление существует и на других планетах, например, на Марсе. 

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