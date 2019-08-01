Потенциально пригодную для жизни планету нашли астрономы НАСА

"Охотником за планетами" - телескоп TESS, запущенный в апреле 2018 года, нашел несколько несколько новых планет.

СУХУМ, 1 авг - Sputnik. Астрономы НАСА при помощи телескопа TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) обнаружили несколько ранее неизвестных планет, одна из которых может быть пригодной для жизни, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз на сайте ведомства.

Экзопланета, поучившая название GJ 357 d, расположена в обитаемой зоне своей звезды, где она получает столько же энергии, сколько Марс от Солнца. Год длится на планете 55,7 земных суток. Точные размер и масса планеты пока не определены. Предполагается, что она примерно в два раза больше Земли и по меньшей мере в шесть раз тяжелее.

"GJ 357 d расположена в пределах внешней границы обитаемой зоны своей звезды, где она получает примерно такой же объем звездной энергии, как Марс от Солнца. Если у планеты плотная атмосфера, а для того, чтобы это определить, требуются дальнейшие исследования, она может удерживать достаточно тепла, чтобы нагреть планету и иметь на своей поверхности жидкую воду", - заявила сотрудница Института астрономии имени Макса Планка Диана Коссаковски.

© Foto / NASA's Goddard Space Flight Center/Chris Smith Эта схема показывает схему системы GJ 357. Планета вращается внутри так называемой обитаемой зоны звезды, орбитальной области, где на поверхности скалистой планеты может существовать жидкая вода.

Ученые намерены в дальнейшем изучить планету более подробно.

Аппарат TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) в НАСА называют "охотником за планетами" и надеются, что он станет "новым шагом в поиске планет за пределами Солнечной системы, так называемых экзопланет". Его запустили в апреле 2018 года.

Согласно задумке создателей, TESS будет исследовать около 200 тысяч звезд в районе Солнца. Ученые рассчитывают, что полученные аппаратом данные позволят уточнить и значительно увеличить число известных экзопланет и создадут основу для будущих исследований.

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