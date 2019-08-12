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НАСА: гигансткий астероид приближается к Земле

© Foto / Роскосмос/Олег Артемьев
В мире
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Астероид 2019 OU1 движется со скоростью около пяти километров в секунду, а диаметр космического тела достигает 160 метров.

СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Американское космическое агенство (NASA) сообщило, что “потенциально опасный” астероид, превосходящий по своим размерам Великую пирамиду Гизы (пирамида Хеопса), приблизится в августе к Земле.

Диаметр астероида 2019 OU1 достигает 160 метров, что на 20 метров больше, чем самая известная египетская пирамида.

Астероид Бенну
© NASA . Goddard/University of Arizona
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Двадцать восьмого августа 2019 OU1 окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера. Астероид разминется с нашей планетой на расстоянии около миллиона километров.

Ранее Европейское космическое агентство (ЕКА) обновило список космических объектов, потенциально угрожающих Земле.

Самым близким по дате инцидентом считается возможное столкновение Земли с астероидом 2006QV89. По данным специалистов агентства, это может произойти 9 сентября этого года. Однако вероятность такого события — один шанс из семи тысяч. Сейчас астероид находится примерно в 6,7 миллиона километров от Земли.

Список потенциальных угроз возглавляет астероид 2010RF12. Эксперты предполагают, что опасное сближение тела с Землей произойдет в 2095 году. Вероятность столкновения — один шанс из 16.

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Теги:
астероиды, НАСА


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