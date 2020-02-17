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ВОЗ назвала группы риска при коронавирусе

© AFP 2019 / GREG BAKER
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Новый вид коронавируса из Китая (63)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200217/1029476841/VOZ-nazvala-gruppy-riska-pri-koronaviruse.html

Количество зараженных новым коронавирусом за пределами Китая достигло 694, три человека скончались.

СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Свыше 80% заразившихся справятся с новым коронавирусом и выздоровеют, в группе риска - пожилые люди, при этом дети практически не болеют COVID19, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Гебрейесус отметил, что коронавирус не такой смертельный, какими были атипичная пневмония и ближневосточный респираторный синдром.

"Свыше 80% пациентов с легкой формой COVID19 выздоровеют. В порядка 14% случаев вирус приводит к развитию серьезных заболеваний, в том числе пневмонии и отдышке. И у 5% больных наблюдаются критические формы заболевания, в том числе отказ дыхательных путей, септический шок и отказ множества органов", - сказал он.

По данным ВОЗ, в Китае 70 635 случаев заражения COVID19, включая 1772 скончавшихся. За последние 24 часа Китая сообщил о 2051 клинически и лабораторно подтвержденных новых случаях заражения. За пределами Китая ВОЗ получила сообщения о 694 случаях СOVID19 в 25 странах мира и трех погибших.

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Темы:
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