Apple ограничит поставки iPhone из-за коронавируса

Новый вид коронавируса продолжает оказывать влияние на мировую экономику. На фоне ситуации со вспышкой заболевания дешевеет нефть, дорожает золото, компании сокращают производство.

СУХУМ, 18 фев - Sputnik. Американская компания Apple ограничит поставки iPhone из-за вспышки коронавируса в Китае, сообщает агентство Bloomberg.

Популярные смартфоны собирают в Китае, их производство пришлось сократить из-за COVID19.

По информации агентства, партнеры Apple, которые занимаются производством телефонов, находятся за пределами провинции Хубэй, где и появился коронавирус. Они возвращаются к работе, но процесс проходит очень медленно.

Кроме того, офисы и магазины компании в Китае закрыты. Представители Apple заявили, что не ожидают запланированных показателей выручки в первом квартале 2020 года.

Эксперты отмечают, что на фоне сохраняющихся опасений, связанных с распространением коронавируса, стоимость нефти снижается, инвесторы предпочитают отказываться от рисковых активов в пользу более безопасных, таких как золото.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019.

По последним данным, число зараженных новым коронавирусом в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,6 тысячи. За пределами Китая заразились почти 700 человек.

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