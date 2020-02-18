Путин освободил Суркова от должности помощника президента

В Telegram-канале политолога Алексея Чеснакова 25 января появилась информация о том, что Владислав Сурков ушел с госслужбы.

СУХУМ, 18 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника главы государства 18 февраля. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Документ вступает в силу со дня подписания.

11 февраля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что главным по вопросам Украины можно считать заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака. Вопросы взаимодействия с Украиной ранее курировал Сурков.

Ранее политолог Алексей Чесноков, сообщивший об уходе с госслужбы Суркова, отметил, что помощник главы российского государства покинул пост в связи со сменой курса на украинском направлении и будет в ближайший месяц медитировать, а после сообщит о причинах своего решения.

Сурков был помощником президента России с марта 2004 по май 2008 года, в сентябре 2013 года стал помощником президента по вопросам социально-экономического сотрудничества с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией, в июне 2018 года также был переназначен на должность помощника главы российского государства.

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