"Верховный правитель" не прошел: "президент" останется в Конституции России

Комитет Госдумы отклонил поправку партии ЛДПР о замене слова "президент" на "верховный правитель"

СУХУМ, 19 фев – Sputnik. Поправка в российскую Конституцию, которая предполагала заменить слово "президент" в тексте Основного закона на словосочетание "верховный правитель", не получила одобрения комитета, сообщает РИА Новости.

Изменить название должности главы государства предлагали депутаты от франции ЛДПР. Свою инициативу они объясняли стремлением избавиться от "нерусских слов" в Конституции. Однако члены комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству сочли такие изменения нецелесообразными.

Президент России Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Депутаты уже поддержали его в первом чтении.

Поправки в Основной закон направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Документ предусматривает в том числе усиление социальных обязательств государства, расширение полномочий парламента, Конституционного суда, приоритет основного закона над международными соглашениями.

Читайте также: