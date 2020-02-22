Следственный комитет закрыл дело о гибели российских военных в Абхазии

В январе прошлого года в Абхазии погибли трое российских военнослужащих при падении в ущелье БТР-80, который следовал в колонне с горного полигона Цабал в пункт постоянной дислокации.

СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Следственный комитет России прекратил уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого 18 января 2019 года погибли трое российских военнослужащих, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Военного следственного управления по Южному военному округу.

Отмечается, что уголовное дело прекращено в связи со смертью подозреваемого.

18 января 2019 года колонна боевой техники следовала с горного полигона Цабал в пункт постоянной дислокации в Абхазии, когда БТР-80 с пятью российскими военнослужащими опрокинулся в ущелье. В результате трое погибли, двое пострадали.

Следствием было установлено, что бронетранспортер, опрокинувшийся в ущелье, был исправным. Как отмечается в сообщении пресс-службы, не справился с управлением боевой машины военнослужащий по призыву, который погиб на месте.

Уголовное дело было возбуждено по статье Уголовного кодекса России "Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

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