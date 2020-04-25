Восемь новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Сочи

По данным властей на 25 апреля, в Сочи зарегистрировано 85 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

СУХУМ, 25 апр - Sputnik. На Кубани за последние сутки подтверждено 84 новых случая коронавируса, восемь из них в Сочи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

42 новых случая зафиксировано в Краснодаре, шесть в Ейске, три в Лабинске, по два в Геленджике, Новороссийске и Армавире, а также Кореновском, Красноармейском, Курганинском, Тимашевском и Староминском районах, по одному в Горячем Ключе, Тихорецком, Калининском, Белореченском, Апшеронском, Динском, Усть-Лабинском, Выселковском и Новопокровском районах.

Среди заболевших 39 женщин и 45 мужчин, в том числе восемь детей. Возраст пациентов от 2 лет до 91 года.

Всего в регионе 707 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, из них 55 детей. 122 человека выписано с выздоровлением, в том числе четверо за последние сутки. Зафиксировано 18 летальных исходов.

Шестнадцать пациентов находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. Из них пять в инфекционной больнице №2 Сочи, три в Тихорецкой ЦРБ, по два в СКИБ, горбольнице Горячего Ключа, Лабинской и Красноармейской районных больницах.

В обсерваторах размещены 868 человек – 449 в Сочи, 125 в Краснодаре, 115 в Анапе, 97 в поселке Кабардинка, 34 в Туапсе, 20 в станице Динской, 15 в станице Кущевской, 7 в Армавире, 6 в станице Голубицкой.

По данным Роспотребнадзора, более 168 тысяч жителей России находятся под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19, такие данные приводит Роспотребнадзор.

В мире, по данным на утро 25 апреля, зарегистрировано 2 миллиона 827 тысяч 393 подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

Согласно последним данным оперативного штаба по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции, в республике два случая заболевания коронавирусом, оба пациента находятся в Гудаутской больнице под наблюдением врачей, еще один заразившийся COVID-19 гражданин Абхазии выздоровел и был выписан из больницы.